Między Magdą Gessler a fanką „poszło na noże”! Wszystko przez atak na córkę gwiazdy TVN [VIDEO]

Najpopularniejsza polska restauratorka i prowadząca „Kuchenne Rewolucje” w TVN weszła w ostre spięcie z fanką na Instagramie. Wszystko przez to, że ta skrytykowała córkę Magdy Gessler. Wiadomo iż restauratorka chętnie chwali się swoją dorosłą już córką.

Magda Gessler to prawdopodobnie najpopularniejsza polska restauratorka. Sławę zdobyła dzięki prowadzeniu programu „Kuchenne Rewolucje” w TVN. Gessler aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie często chwali się swoją córką, udostępniając jej zdjęcia – nierzadko kontrowersyjne.

W lipcu Magda Gessler świętowała urodziny, a z tej okazji dzieci przygotowały dla niej specjalne nagranie, którym restauratorka pochwaliła się na Instagramie. Jedna z fanek postanowiła jednak skrytykować Larę Gessler.

Oczywiście nie za to co mówiła, ale za to jak wygląda, sugerując córce Gessler chorobę. – Wiem, że każda mama kocha swoje dziecko, ale ta twarz. Lara nie choruje może na progerię? Tak wygląda – napisała Internautka.

To bardzo nie spodobało się Magdzie, która postanowiła stanąć w obronie swojej córki. – Pani choruje na zanik mózgu. Progeria rozwija się w pierwszych czterech latach. Trochę poczytać i nie podawać bzdur. Wstyd. Won mi stąd zazdrosna babo – odpisała agresywnie gwiazda TVN-u.