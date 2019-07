Nie do uwierzenia! Godlewska umie dobrze śpiewać i wyglądać skromnie. Ten teledysk szokuje [VIDEO]

Cały polski Internet jest w szoku. Zaledwie kilka godzin temu na profilu jednej z sióstr Godlewskich pojawiło się wykonanie Małgorzaty piosenki pt. „Być kobietą”, a już bije rekordy oglądalności. Okazuje się, że Małgorzata Godlewska potrafi dobrze śpiewać.

Wykonanie Godlewskiej piosenki „Być kobietą” w pierwsze trzy godziny obejrzało prawie 30 tys. osób.

Jej stylizacja także odbiega od kojarzonego do tej pory z nią taniego seksu. W teledysku występuje w kilku kreacjach, m.in. długiej białej sukni z eleganckim kapeluszem. Takiej stylizacji nie powstydziłaby się nawet księżna Kate.

Również sposób poruszania się Małgorzaty Godlewskiej zupełnie odstaje od tego, co znaliśmy do tej pory. Nie ma tam właściwie żadnego gorszącego dla ogółu społeczeństwa ruchu czy gestu. Po prostu gustowne poruszanie się do piosenki.

Piosenka „Być kobietą” została wydana w 1999 roku w wykonaniu Alicji Majewskiej i stała się hitem w całym kraju. Czyżby Godlewska poprzez użycie kultowego kawałka postanowiła rozpocząć „nowe rozdanie” w swojej karierze?