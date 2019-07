Niecodzienne odkrycie w ciężarówce zespołu Ferrari. Znaleziono w niej dwóch imigrantów

Niecodzienne zdarzenie miało miejsce przed rozpoczęciem weekendu wyścigowego na brytyjskim torze Silverstone, gdzie w niedzielę odbędą się zawody o Grand Prix Formuły 1. W ciężarówce zespołu Ferrari znaleziono dwóch imigrantów.

O zdarzeniu tym poinformował sam zespół Ferrari. Jego pracownicy podali, że dwóch imigrantów dostało się do Wielkiej Brytanii w ciężarówce, w której przewożony był sprzęt włoskiej stajni.

Imigrantów niezwłocznie oddano w ręce policji. Teraz to właśnie służby zajmą się wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Rzecznika prasowa Ferrari powiedziała, że najprawdopodobniej imigranci dostali się do środka, gdy pojazd znajdował się przed portem we francuskim Calais. Miejsce to dobrze jest znane z wielu prób nielegalnego przekraczania granic. Każdego dnia bowiem dochodzi tam do kilkuset prób przedostania się wbrew prawu do Wielkiej Brytanii.

