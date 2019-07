Nieudane wystrzelenie rakiety z francuskiego kosmodromu w Gujanie. Satelita z Emiratów uległ zniszczeniu

Tym razem Francuzom nie udało się wystrzelenie i umieszczenie na orbicie z kosmodromu w Kourou rakiety do wyniesienia satelity Vega. Eksplodowała ona 2 minuty po starcie.

Wystrzelenie rakiety Vega miało miejsce w nocy z środy na czwartek w bazie Kourou w Gujanie Francuskiej.

Była to piętnasta rakieta tego typu wystrzeliwana w kosmos i pierwsza porażka. Rakieta miała umieścić na orbicie satelitę Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Impressed by the “Jupiter Center”, at the heart of the #Guyana Space Center in #Kourou, which will coordinate the launch of the #FalconEye1 satellite.

Interesting briefing by the French and Emirati actors of this flagship programme of the #FranceUAE cooperation 🇦🇪🤝🇫🇷🚀🛰 pic.twitter.com/uVRHMfQaom

— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) July 9, 2019