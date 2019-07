„POrozmawiajmy” czy „POrozwalajmy”? Najpierw był „Twój Szwab” a teraz to. KO stara się jak może przegrać wybory

KO zachowuje się jak armia sabotażystów złożona z klonów Ryszarda Petru. Działacze totalnej paraopozycji dwoją się i troją aby chociaż przez przypadek nie wygrać wyborów. Po wyborach Kaczyński powinien wysłać im kartki z podziękowaniami.

KO zalicza wpadkę za wpadką – w historii polskie polityki dawno nie było tak zabawnego i nieporadnego ugrupowania. Jeśli to są liderzy opozycji to Jarosław Kaczyński nie opuści swojego stołka naczelnika państwa jeszcze przez kilka dobrych lat.

Ukryta opcja niemiecka czy zaawansowana dysleksja?

Oficjalnym hasztagiem pre-kampanii KO miał być „#TwójSztab” jednak dzięki pomyłce jednego z działaczy dużo popularniejszy stał się „#TwójSzwab”. Oczywiście PiS nie przepuścił takiej okazji i wpadka na jakiś zawładnęła polskim Twitterem.

POrozwalajmy zamiast POrozmawiać

„#TwójSzwab” znudził się twitterowiczom? Czas na kolejną hasztagową pomyłkę! Tym razem Arkadiusz Myrcha. Poseł PO-KO próbował na Twitterze zamieścić nowy hasztag KO czyli „#POrozmawiajmy”. Było to jednak dla niego zadanie zbyt wymagające i zamiast tego napisał „#POrozwalajmy”.

Jak widać pisanie stanowi dla działaczy KO bardzo duże wyzwanie i to stąd może wynikać tak duże oczekiwanie na program.

Panowie i Panie z KO – jest jeszcze dla was nadzieja! Non stop chwalicie się na Twitterze tym jak wysokie średnie uzyskały wasze dzieci, a mimo to i tak nie podostawały się do szkół. Skoro więc te małe zdolniachy i tak nie mają co robić to może chociaż posprawdzają wam błędy we wpisach zanim wyślecie je [wpisy] w świat.

Źródło: Twitter