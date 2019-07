„Progrobowe forum KO” – niech ktoś nauczy PO jak się używa Twittera! To już kolejna taka wpadka [FOTO]

Dzieci polityków z KO są naprawdę zdolne. Wszystkie z średnimi powyżej 5.0, choć żadne nie dostało się do wymarzonej szkoły. Może więc dzieci powinny zacząć sprawdzać wpisy rodziców przed wypuszczeniem? To już kolejna tego typu wpadka w ostatnim czasie!

To jeszcze pomyłki czy już jakiś ukryty przekaz sabotażystów? Najpierw zamieniono „Twój Sztab” na „Twój Szwab”, tak jakby działacze KO chcieli się przyznać do bycia ukrytą opcją niemiecką.

Później Arkadiusz Myrcha zamienił „POrozmawiajmy” w „POrozwalajmy” – czyżby wypłynął przez przypadek prawdziwy plan PO co do obejścia się z Polską po wyborach?

Teraz to już jednak prawdziwa bomba. Alicja Chybicka z hasztagu ‚Forum Programowe” zrobiła „Forum Progrobowe”.

Jak to rozumieć? Czy to przyznanie się Platformy do politycznej śmierci?

Może jest to odpowiedź na politykę pronatalistyczną PiS (strasznie nieudolną zresztą)? Czy w PO są jacyś randyści i antynataliści?

Jak widać KO wytęża się jak może byle tylko nie zostawić sobie nawet cienia szansy na wygraną w jesiennych wyborach.

Nie wierzę! Naprawdę NIE WIERZĘ! Posłanka PO pisze o #Progrobowym forum PO, a Platforma to podaje dalej. Czy @bytompogrzeby się odniesie bo mi brak słów…#ForumProgroboweKO pic.twitter.com/x2pEmQjoDW — TARCZYŃSKI Dominik (@D_Tarczynski) July 12, 2019

Źródło: Twitter