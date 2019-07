Putin za równouprawnieniem. Od teraz kobiety w Rosji będą mogły prowadzić TIR-y. Zostało już tylko 400 zawodów, które są dla nich niedostępne

Przed Rosjankami otworzyła się własnie nowa ścieżka kariery, albo raczej szeroka szosa. Rosyjskie kobiety wywalczyły sobie prawo do zawodowego prowadzenia samochodów ciężarowych. Pozostało jeszcze 400 zawodów, które pozostają dla Rosjanek zastrzeżone.

Federacja Rosyjska tak bardzo troszczy się o swoje obywatelki, że dba o to aby nie były one narażone na zbyt ciężką pracę. Istnieje specjalny zapis w rosyjskim prawie, który reguluje możliwość zatrudniania kobiet.

„Należy ograniczać pracę kobiet, jeżeli jest owa praca jest ciężka, a także w miejscach, w których występują szkodliwe lub niebezpieczne warunki, a także w pracach podziemnych, z wyjątkiem pracy niefizycznej i miejsc pracy w obszarze usług sanitarnych, medycznych i konsumenckich.”

W Polsce mamy podobne prawo dotyczące pracy kobiet w ciąży. W Rosji przepisy te są dodatkowo uzupełnione o zakazy.

„Wykorzystywanie pracy kobiet jest zabronione w odniesieniu do prac, obejmujących ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów przekraczających dopuszczalne limity dla kobiet”

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze indeks 400 zawodów zakazanych, których kobietom wykonywać nie wolno. Wśród nich znaleźć można cieślę, maszynistę, kierowcę autobusu, rybaka, operatora koparki… Do niedawna znajdował się tam również kierowca TIR-a.

To już jednak przeszłość bo do Rosji przyszło prawdziwe równouprawnienie, wielkie zwycięstwo rosyjskich feministek – kobiety będą mogły prowadzić samochody ciężarowe!

Na dodatek postępowy ustawodawca obiecał, że do 1 stycznia 2021 roku ograniczy tę listę do 98 zawodów. To bardzo radykalne cięcie i nie do końca jest jasne czym jest powodowane.

Czyżby w Rosji brakowało rąk do pracy? Kiedy Rosjanie ześlą swoje kobiety do kopalni?

