Syn byłego prezydentura zabił dwójkę ludzi i zostaje uniewinniony. Czyli demokracja po afrykańsku. Ale czy tylko tam dzieją się takie rzeczy?

Sąd RPA uwolnił syna byłego prezydenta kraju Jacoba Zumy – Duduzane od zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 5 lat temu w wypadku drogowym Zuma junior zabił dwoje ludzi.

Jednak sąd w Johannesburgu uznał go za niewinnego, „przyjmując argument obrony, że rozsądny człowiek w takich okolicznościach nie mógł nic zrobić, aby uniknąć wypadku” – orzekł sędzia Tebogo Thaupaatlase.

W lutym 2014 roku 35-letni wtedy Duduzane Zuma uderzył w Johannesburgu w minibusa swoim Porsche. Jeden z pasażerów zginął na miejscu, a drugi zmarł w szpitalu. Trzech innych zostało w tej kolizji rannych. Duduzane Zuma wyparł się jakiejkolwiek swojej winy.

A Randburg Magistrate has found #DuduzaneZuma not guilty of culpable #homicide charges. Jacob Zuma's son had been facing charges after his Porsche slammed into a taxi, killing one woman. https://t.co/IByqZReI55

Sprawa od początku miała charakter polityczny. Najpierw prokuratura postanowiła nie przedstawiać synowi urzędującego wtedy prezydenta żadnych zarzutów. Sprawę nagłośniła jednak grupa AfriForum, znana m.in. z obrony praw białej mniejszości w Południowej Afryce. Postępowanie wznowiono, ale sądy jak widać i tak zamiotły wszystko pod dywan.

Duduzane Zuma, Son of South Africa’s Ex-President, Acquitted in Homicide Case

The son of Jacob Zuma faced charges for his role in a deadly 2014 collision in which his Porsche 911 crashed into a minibus in Johannesburg.https://t.co/sljLkEPD05 https://t.co/PmnVQ1N46t

— Scotch Corner (@Scotch_Corner__) July 12, 2019