Szturm nielegalnych imigrantów na paryski Panteon. Żądali uregulowania pobytu i mieszkań

W stolicy Francji około 700 nielegalnych imigrantów wspartych przez lewicowe ugrupowania rozpoczęło okupację Panteonu. Zażądali spotkania z premierem Eduardem Philippem, uregulowania pobytu i mieszkań.

Była to skoordynowana akcja, w czasie której zajęto wiele pomieszczeń Panteonu, miejsca spoczynku osób uznanych za historyczne dla Republiki, w tym m.in. szczątki Marii Curie-Skłodowskiej.

Les #GiletsNoirs occupent le #Pantheon ✊

On appelle tous les journalistes et les soutiens presents à rester et à tous ceux qui le peuvent à rejoindre maintenant !!

🔴 BESOIN DE SOUTIEN SUR PLACE !! 🔴

PAPIERS ET LIBERTÉ POUR TOUTES ET TOUS ✊ pic.twitter.com/M62oQKGwcg

— La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) July 12, 2019