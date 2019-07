Z cyklu: afrykańska demokracja. Najmłodszy deputowany Nigerii bije sprzedawczynię w butiku w obecności policjanta, bo „zatruła klimatyzację”

Sklepowe kamery zarejestrowały zachowanie nigeryjskiego deputowanego, senatora Ishaku Elisha Cliffa Abbo, który napada w butiku w stołecznej Abudży na sprzedawczynię.

Ten najmłodszy senator Nigerii wszedł do sklepu „dla dorosłych” w towarzystwie trzech młodych kobiet, z których jedna zaczęła tam wymiotować.

Wg nigeryjskiego portalu Premium Times, pan Abbo oskarżył właściciela butiku o „zatrucie klimatyzacji w sklepie”, po czym rozpoczął kłótnię ze sprzedawczynią.

Deputowany wezwał nawet policję i nakazał funkcjonariuszowi kobietę aresztować. Ta próbuje zawiadomić ojca, ale Abbo wyrywa jej telefon. Sytuację próbuje uspokoić znajmy właściciela sklepu, ale Abbo wyzywa sprzedawczynię i sam „wymierza jej sprawiedliwość”, bijąc po twarzy.

This is the face of the senatorial beast by the name of Elisha Abbo who physically assaulted a nursing mother for merely pleading with him to "take it easy." This medieval idiot has no place in d Nigerian senate. The senate must suspend him, and his constituents should recall him pic.twitter.com/tDnEW1VF0R

— Farooq Kperogi, Ph.D (@farooqkperogi) July 2, 2019