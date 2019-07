Co to za nastoletnie bestie. Znęcali się nad małym chłopcem. „Całuj te buty!”

Co za bestie! Stacja Polsat News opublikował szokujące nagranie. Widzimy na nim jak grupa nastolatków znęca się nad przestraszonym chłopcem. Wyzywają go i każą mu „całować ich buty”. Na szczęście jeden z nich był na tyle głupi, że całą sytuację wrzucił do sieci. Sprawą już zajmuje się policja.

Na nagraniu widać przerażonego chłopca, nad którym znęca się grupa nastoletnich łobuzów. Oprawcy zmuszają swoją ofiarę, by m.in. całowała ich buty.

Kiedy chłopiec odmawia, młodociani bandyci grożą, że zatopią w wodzie jego rower. Ciągle go wyzywają i śmieją się z jego przerażenia.

„Całuj te buty! No całuj! Nie? To roweru nie będzie!” – słyszymy na nagraniu.

Kiedy chłopiec odmawia wykonania poleceń, oprawcy wymierzają mu kopniaki, a następnie wrzucają jego rower do wody.

„W piątek, 12 lipca, wysłaliśmy nagranie policji w Białej Podlaskiej, gdyż to właśnie stamtąd, jak informuje nasz czytelnik, najpewniej pochodzi jeden z prześladowców. Jak poinformował nas dyżurny KMP w Białej Podlaskiej, nagranie zostanie przekazane komendantowi” – czytamy na stronie portalu Polsat News.

Źródło: Polsat News