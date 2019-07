Holandia jak Związek Radziecki. Co piąty kościół nie jest już świątynią. Teraz pełnią rolę barów i restauracji

Siłownie, bary, restauracje – taką rolę pełnią dziś w Holandii dawne kościoły. Już w co piątym tego typu przybytku w Holandii nie odprawia się nabożeństw. Laicyzacja trawi kraj, a komercjalizacja weszła do strefy sacrum.

Ten smutny upadek przypomina walkę z religią rodem ze Związku Radzieckiego. Za czasów najostrzejszej walki z wiarą kościoły i cerkwie były w Komunizmie zamieniane w spichlerze, obory i dyskoteki.

W Holandii istnieje ok 6 900 kościołów należących do Kościoła Katolickiego lub któregoś z kościołów protestanckich. 1400 z nich wykorzystuje się dziś do innych celów niż sakralne.

30 procent z nich wykorzystywanych jest jako mieszkania, 20 procent na cele kulturalne i społeczne, a 15 procent jako biura lub sklepy. Zdarza się również, że w kościołach otwiera się siłownie, bary czy restauracje.

Na tego typu przekształcenia częściej decydują się kościoły należące do protestantów. Katolicy również podejmują podobne kroki, ale zdecydowanie rzadziej.

Włodarzy świątyń zmusza do tego sytuacja – wiernych jest coraz mniej, a ci którzy pozostali nie praktykują regularnie więc tak duża ilość kościołów stała się zbyteczna.

