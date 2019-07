Konfederacja może wygrać wybory? Ekspert: Musi tylko użyć technik podprogowych [VIDEO]

„Jeśli Konfederacja chce odnieść sukces wyborczy, to nie ma innego wyjścia, jak oddziaływać na wyborcę przy pomocy technik podprogowych” – tak uważa pan Zbigniew Modrzejewski, ekspert ds. niemieckich.

Według pana Zbigniewa Modrzejewskiego istnieje szansa na to, ze Konfederacja wygra wybory. Konfederaci muszą tylko zrezygnować z mówienia pewnych rzeczy wprost na rzecz przekazu podprogowego.

Ekspert uważa, że o niektórych sprawach należy mówić w bardziej zawoalowany sposób, a wtedy mogą dotrzeć one do szerszego grona odbiorców. Przekaz radykalny może odstraszać.

– Nazywanie pewnych rzeczy po imieniu, czyli tzw. bolesna prawda, bardzo często wywołuje reakcje wręcz przeciwne i skutek odwrotny od zamierzonego. Na przykład każdy złodziej oburza się, gdy nazwie się go złodziejem. Natomiast jeśli zapytamy się go bardzo elegancko: “czy nie zdarzyło się, że Pan w jakiś sposób tutaj przypadkiem wyjął portfel z kieszeni oto tego Pana?” – to jest zupełnie inna reakcja. O to mi chodzi– powiedział p. Zbigniew Modrzejewski

Źródło: YouTube, korwin-mikke.pl