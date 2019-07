Koszmarne ceny warzyw będą koszmarne do kwadratu! To efekt suszy

Drugi rok z rzędu mamy w Polsce suszę. To oznacza, że do bardzo wysokich cen na produkty rolne, przede wszystkim warzywa, dojdą w przyszłym roku albo pod koniec tego jeszcze wyższe cen. Na wiosnę 2020 r. ceny warzyw będą trudne do wyobrażenia.

W wyniku ubiegłorocznej suszy mamy teraz wysokie ceny warzyw. Marcin Mrowiec, główny ekonomista banku Pekao wyliczył, że w maju podrożały zwłaszcza warzywa rosnące w Polsce: buraki o ponad 75 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, pietruszka – o prawie 90 proc., rzodkiewka – o 11 proc., cebula biała – o 270 proc., a kapusta biała – aż o 500 proc.

Horrendalne ceny są na ziemniaki. To, główny produkt spożywany w naszym kraju. Ich cena wzrosła o ponad 100 proc. rok do roku. – Jeśli chodzi o ceny targowiskowe to wzrosty przekroczyły 200 procent – zauważył Mrowiec.

Co będzie w przyszłym roku?. Ceny będą jeszcze wyższe ze względu na tegoroczną suszę.

Na terenie całego kraju wstąpiła susza rolnicza – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Samorząd rolniczy apeluje o jak najszybsze powoływanie komisji, gdyż straty w uprawach są duże.

Według monitoringu, susza wystąpiła na glebach kategorii pierwszej i w zdecydowanej większości objęła zboża jare i rzepak. Natomiast rolnicy sygnalizują duże straty w zbożach ozimych i kukurydzy i to na glebach lepszych.

„Od początku wiosny głęboki niedobór wody, spotęgowany długotrwałą falą rekordowo wysokich temperatur powietrza przy bezchmurnym niebie, doprowadził do wystąpienia na większości obszaru kraju dotkliwej suszy rolniczej, porównywalnej z ubiegłoroczną” – czytamy w komunikacie Izb.

Źródło: PAP, Radio Zet