Mariusz Max Kolonko nadaje szyfrem. Ogłasza DEFCON4 i ugaduje się z Kukizem

Mariusz „Max” Kolonko słynie z ostrego poczucia humoru i specyficznego sposobu bycia. Tym razem pochwalił się zdjęciem z Pawłem Kukizem, sugerując jakieś porozumienie. Ale nie możemy być pewni, bo wpis Kolonko jest dość… osobliwy.

– CENTCOM #R : Należy spodziewać się ważnego komunikatu #R Revolution dot. wyborów 2019 lada dzień. Przypominam: Aktualny stan pogotowia dla Batalionów #R to: DEFCON4 https://maxtvgo.com/ https://r-us.com/ – napisał na Facebooku i Twitterze w języku polskim i angielskim Mariusz „Max” Kolonko.

Nie do końca wiadomo, o co chodzi autorowi wpisu. Domyślamy się, że chodzi o pokazanie wspólnej fotki z Pawłem Kukizem, co może sugerować koalicję lub dołączenie jednego do drugiego.

DEFCON to system oznaczeń gotowości bojowej armii amerykańskiej. Najniższy to DEFCON5, zaś najwyższy – oznaczający nieuniknioną wojnę nuklearną – 1. Wspomniany przez Kolonko DEFCON4 oznacza podwyższoną gotowość bojową, zwiększoną działalność wywiadu oraz środki bezpieczeństwa.

Ciekawe są też reakcje internautów. – DEFCON4, przyjąłem CENTCOM, pełna gotowość bojowa – pisze Maciej.

– Tylko, że bez konfederacji to ani wy ani oni nic nie zrobicie bo nawet progu nie przekroczycie – zauważa Kacper.