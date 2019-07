Mentzen prześmiewczo o niedoborze leków: „Jak to możliwe, że na tak mocno regulowanym rynku brakuje tylu niezbędnych produktów?”

W Polsce brakuje kilkuset leków. Podstawowe przyczyny to nielegalny ich wywóz z kraju, kłopoty z importem substancji czynnych z Chin oraz restrykcyjne wymogi unijne dla producentów. Całą sytuację w ostrych słowach skomentował polityk partii Wolność, Sławomir Mentzen.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomi w następnym tygodniu specjalną infolinię, za pomocą której będzie można uzyskać informacje dotyczące dostępności poszczególnych leków w aptekach. Naczelna Izba Aptekarska alarmuje, że problem dotyczy nie tylko leków oryginalnych, ale i generycznych, czyli popularnych zamienników.

– W aptekach nie ma ponad 300 lekarstw. Jest to niezwykle zaskakujące. Jak to możliwe, że na tak mocno regulowanym rynku brakuje tylu niezbędnych produktów? – pyta retorycznie Mentzen, prowadzący na co dzień kancelarię podatkową.

Polityk wyśmiewa regulacje wprowadzane przez kolejne rządy oraz instytucje unijne. – Przecież mamy Główny Inspektorat Farmaceutyczny wraz z kilkunastoma wojewódzkimi delegaturami, mamy zatrudniające prawie 1000 osób Ministerstwo Zdrowia z osobnym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, mamy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – wymienia.

– Z powodzeniem działa Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Ustawy regulują import, eksport, sprzedaż hurtową i detaliczną, mamy aptekę dla aptekarza, system refundacji, urzędowe ceny i maksymalne marże. Kompetentni urzędnicy pilnują każdego kroku każdego producenta i sprzedawcy leków – nie ustaje w wyliczeniach.

– Mamy to wszystko. Tylko lekarstw nie mamy – smutno konstatuje Mentzen.

W placówkach aptecznych zaczyna brakować leków stosowanych w takich powszechnie występujących chorobach, jak: cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy, astma, POChP, alergia, a także leków onkologicznych i neurologicznych. Samorząd aptekarski wystosował list otwarty do ministra zdrowia w tej sprawie.

By podsumować i dosadnie skomentować absurdalną sytuację, Mentzen postanowił sparafrazować znaną piosenkę Elektrycznych Gitar. – Na nasz kompleksowy system składają się też tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, dzieci na ławkach, lata nauki, wspaniałe plany, podpisy i druki – napisał na Facebooku.