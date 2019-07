Musisz to zobaczyć. Socjalistyczne interwencje społeczne to fikcja! Jordan Peterson krótko się z nimi rozprawił [VIDEO]

Jordan Peterson masakruje interwencje społeczne! Pokazuje, jak dobre chęci, by patologiczną młodzież nawrócić na dobrą drogę to fikcja. „Jeśli umieścisz 2-3 złe dzieci w grupce dobrych, to pogorszysz dobre dzieci, a złe się nie poprawią” – mówi kanadyjski psycholog.

„Opowiem wam krótką historię, którą znam od Joan McCord. Był pierwszą z kobiet -kryminologów. Dr. habilitowana z Uniwersytetu w Teample, genialna osoba. Niesamowita uczciwość, bardzo silna osobowość. Przeprowadziła eksperyment w Somerville, w stanie Massachusetts w latach ’40. Znany eksperyment, oto na czym polegał: wybrali grupę dzieciaków, potencjalnych przestępców z patologicznych osiedli. Kryminaliści, antyspołeczni, niewyedukowani alkoholicy. Chciano coś z tym zrobić” – zaczyna Jordan Peterson.

„Zaplanowano więc interwencję społeczną, by sprawdzić, czy można pomóc tym dzieciom. Po prostu sprawdzić, czy można ich ściągnąć ze złej drogi. Wiec wymyślili eksperyment. Wyedukowali te dzieci, przeszkolili ich rodziców, rozwijali u tych dzieci umiejętności społeczne. Zrobili co mogli by poprawić życie tym dzieciom. A do tego wszystkiego, bo dzieciaki były z miasta. Zabierali je na kilka tygodni w roku na kolonie. By mogły uciec z miasta, zmienić środowisko, doświadczyć wakacji i życia na wysokim poziomie. Cudownie, wszyscy byli zadowoleni” – dodaje kanadyjski psycholog.

„Dzieci były zadowolone, terapeuci byli zachwyceni, psychologowie myśleli, że robią wspaniałą robotę. Wszytko pięknie, tylko potem przeprowadzili analizę danych. Zgadnijcie co się stało? Była grupa kontrolna, nie biorąca udziału w eksperymencie. Losowo dobrana, to był dobrze zorganizowane badanie. Leczone dzieci wypadły gorzej, praktycznie we wszystkim co było mierzone” – podkreśla.

„Gorzej? Czemu? Nie umieszczaj antyspołecznych dzieci w tym samym obozie przez kilka tygodni w roku. Ponieważ złe dzieci, nauczą, mniej złe jak być gorsze! To jest dobrze udokumentowany fenomen. Widać to po więźniach, to co robimy z kryminalistami, to najgorsza rzecz jaką możemy zrobić dla ich resocjalizacji. Za wyjątkiem tego, że trzyma się ich tak długo, że będą za starzy by wrócić na przestępczą ścieżkę” – wskazuje Peterson.

Jordan Peterson podsumowuje, że niestety ale dobre intencje rzadko dają, pozytywne rezultaty.

„Eksperyment z Somerville, uczy, że dobre intencje przeważnie nie dają dobrych rezultatów. I to przez powody, których nie jesteś sobie w stanie wytłumaczyć. Uczy również. Nie mieszaj dobrych dzieci ze złymi, myśląc, że dobre dzieci poprawią te złe. Tak się nie stanie, będzie odwrotnie. Jeśli umieścisz 2-3 złe dzieci w grupce dobrych, to pogorszysz dobre dzieci, a złe się nie poprawią. To bardzo dobrze udokumentowane badanie w odkryciach nauk społecznych” – kończy psycholog.

