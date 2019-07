Psychoza w Abruzji! Przerażające nagrania z oka cyklonu we Włoszech, mieszkańcy szykują się na powtórkę [VIDEO]

We włoskim regionie Abruzja zapanowała psychoza z powodu gradobicia, w wyniku którego ponad 20 osób odniosło obrażenia i zniszczonych zostało wiele samochodów oraz budynków. Przed nadejściem następnych burz mieszkańcy okładają auta materacami i kartonami.

Do niedzieli w Abruzji obowiązuje alert pogodowy w związku z możliwością gwałtownych burz.

Po burzach z gradem wielkości pomarańczy, które przeszły w środę nad Pescarą i nad dużym pasem wybrzeża Adriatyku wywołując poważne szkody, mieszkańcy przygotowują się na kolejną falę niepogody.

An extremely severe hailstorm hit Abruzzo, in Italy, yesterday, injuring 18 people. According to local media outlets, the storm brought hail the size of oranges to Abruzzo. #wx #weatherbug #knowbefore #hailstorm #Italy

via @Livestormchaser pic.twitter.com/gFhxzr6q4R

— WeatherBug (@WeatherBug) July 12, 2019