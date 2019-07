Trzaskowski kompromituje się totalnie. Zaprasza do „strefy relaksu”. Internauci szydzą. „A jakieś maski gazowe będą?” [VIDEO]

Warszawiacy wybrali nowoczesnego prezydenta, to teraz nowocześnie się zrelaksują. Prezydent z ramienia PO postanowił wyrzucić miejską kasę w błoto i otworzyć „strefę relaksu”. Pomysł jest niezwykle głupi, ale możliwe, iż stoi za tym jakaś większa intryga nowego Prezydenta stolicy.

Ratusz chwali się, że na placu Bankowym, jednym z głównych punktów komunikacyjnych w Warszawie, Trzaskowski otworzył „strefę relaksu”. Koszt tego koszmaru to ponoć milion złotych, choć trudno się domyślić co miałoby aż tyle kosztować. Warszawiacy są oburzeni.

„Kawa, śniadanie, a może po prostu chwila odpoczynku? Od dziś znajdziecie to na pl. Bankowym – i to dosłownie! Na co dzień to punkt przesiadkowy, ale na wakacje oddajemy przestrzeń placu do dyspozycji warszawiaków. Będą też animacje i warsztaty” – zaprasza na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Internauci nie zostawią na tej żałosnej inicjatywie suchej nitki. Warto zauważyć, że taką decyzją Trzaskowski może załatwić trzy kwestie: po pierwsze sprawia wrażenie, że robi coś dla ludzi, po drugie daje zarobić „swoim”, po trzecie wreszcie po raz kolejny utrudnia życie kierowcom likwidując duży parking.

A jakieś maski gazowe będą? Bo to smog, spaliny, kurz i takie tam w powietrzu. — MalinaB (@B_Malina) 12 lipca 2019

Mała korekta: Na co dzień to był parking a nie „punkt przesiadkowy” i parking ten był do dyspozycji Warszawiaków, a Pan go zabrał Warszawiakom którzy z niego korzystali i dał Warszawiakom, którzy mają czas i ochotę przesiadywać w sezonowej kawiarni, którą tam urządziliście — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) 12 lipca 2019

Kawiarnia na 7 tygodni – za milion!!! Co tam tyle kosztuje? Te kilka kubików tarcicy i parę drzewek w donicach? — Zbigniew Górniak (@ZbigniewGrniak5) 12 lipca 2019

Fajnie Kurła jest!Matki z dziećmi na Białołence się wywala a tu milionik poszedł na 2miesiące..Jest pan żenujący!Łatwo szastać nie swoimi pieniędzmi. — Robert Stankowski (@RobertStankows5) 12 lipca 2019

Maski gazowe w zestawie z kawą? — Alina Petrowa (@AlinaPetrowaW) 12 lipca 2019

W tym smrodzie?! Człowieku oczadziałeś chyba? Obok ogród Saski na cholerę mi na tych paletach się gościć. — JASPOT (@JASPOT33) 12 lipca 2019

