Aktorka porównała wiceprezydenta USA do szefa SS Heinricha Himmlera

Aktorka Alyssa Milano zaatakowała administrację Trumpa sugerując, że piątkowa wizyta wiceprezydenta Mike’a Pence’a w ośrodku dla imigrantów w Teksasie była podobna do wizyty nazistowskiego przywódcy Heinricha Himmlera w obozie jenieckim z II wojny światowej.

Aktorka w ten absurdalny sposób chciała zaprotestować przeciwko warunkom w jakich przebywają nielegalni imigranci.

Milano pokazała na Twitterze fotomontaż czarno-białych zdjęć przedstawiających zdjęcie Pence’a oraz zdjęcia Himmlera, głównego architekta Holokaustu.

Heinrich Himmler był Reichsfuehrerem SS. Podlegał mu cały zbrodniczy aparat III Rzeszy łącznie z SS, SD, Gestapo i policją.

Take a listen to my interview with my good friend @Alyssa_Milano, where she calls on Trump to resign for separating refugee families https://t.co/dstceYmVoF

— Scott Dworkin (@funder) 13 lipca 2019