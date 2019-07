Blackout w Nowym Jorku! „Wszystko zgasło. Zrobiła się cisza, jak w środku lasu”. Amerykańska metropolia pogrążyła się w ciemnościach na wiele godzin [FOTO/VIDEO]

Pożar transformatora doprowadził do blackoutu w Nowym Jorku. Amerykańska metropolia w sobotni wieczór pogrążyła się w ciemnościach. Wysiadło zasilanie m.in. na Times Square i Broadwayu, gdzie toczy się życie kulturalne nowojorczyków. Szacuje się, że problem dotknął łącznie 45 tys. osób.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zarządził śledztwo w celu ustalenia przyczyn sobotniej awarii sieci energetycznej. – Sam fakt, że do niej doszło jest nie do przyjęcia – napisał w oświadczeniu Cuomo. Dodał, że nie stwierdzono, aby ktoś odniósł obrażenia.

Przez awarię prądu nie działały uliczne latarnie i sygnalizatory kierujące ruchem. Stanęły pociągi metra i windy w wielu budynkach. Setki osób zostało uwięzionych w unieruchomionych pociągach metra i windach nawet przez kilka godzin.

Przerwanych zostało mnóstwo imprez, w tym m.in. odbywający się słynnej hali Medison Square Garden koncert Jennifer Lopez z okazji jej 50. urodzin. Gorączkowo próbowano przywrócić zasilanie wykorzystując agregaty prądotwórcze, ale manewry spełzły na niczym. Impreza została ostatecznie przesunięta na poniedziałek.

Przerwane zostały również spektakle na Broadwayu. Część artystów teatralnych wyszła jednak na zewnątrz i śpiewała dla publiczności a capella.

I guess this is what they call a New York moment. After being trapped on the F for an hour because of the power outage I emerged to see dark restaurants & traffic lights, civilians directing traffic, & an evacuated Carnegie Hall concert happening in the street. #nyc #Blackout pic.twitter.com/3p9UWtRrel — Briallen Hopper (@briallenhopper) July 14, 2019

W związku z niedziałającymi sygnalizatorami świetlnymi Amerykanie sami zaczęli sterować ruchem, głównie informując kierowców o nadjeżdżających pojazdach uprzywilejowanych.

Found the cops!! And more civilians directing traffic. Way to step up citizens of NYC. #blackout pic.twitter.com/2DTiscZ7nl — Dana Meredith Lerner (@officialDML) July 14, 2019

Some everyday NYC #blackout heros waving on traffic on 57th pic.twitter.com/ctLy3HMgDe — Kevin Kent (@kevin_m_kent) July 14, 2019

– Wszystko zgasło. Zrobiła się cisza, jak w środku lasu. Taka cisza, której na Manhattanie nigdy nie ma, bo normalnie wyją klimatyzatory. Na ulicy można było mówić szeptem – relacjonował dla TVN24 pan Adam, mieszkaniec Nowego Jorku.

– Cisza była niesamowita, jednak 2-3 minuty później rozdźwięczały syreny wozów strażackich. I już nie kończyły się przez kolejne dwie godziny – dodawał.

Nowy Jork stracił prąd około 20 czasu lokalnego, gdy w mieście było jeszcze jasno. Awarii nie udało się jednak od razu usunąć, więc po kilkudziesięciu minutach część metropolii spowiła się w ciemnościach. Ostatecznie prąd w całym mieście przywrócono po północy. Gdy w centrum miasta zapaliły się ponownie latarnie, przechodnie wiwatowali.

Zarząd nowojorskiego metra (Metropolitan Transportation Authority) poinformował, że prowadzi własne śledztwo i współpracuje z dostawcą energii firmą Con Edison w celu ustalenia przyczyny awarii.

Co ciekawe blackout nastąpił dokładnie 42 lata po największej dotychczasowej awarii prądu w Nowym Jorku. Doszło do niej 13 lipca 1977 r.

Yesterday at New York City!

An unusual image of the evening in a Big Apple partially without light in Manhattan at New York City#Manhattan #blackout #AlphidiusNYC #newyorkcity

pic.twitter.com/uaZO4WpxpA — Alphidius 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@AlfidioValera) July 14, 2019

NYC

Manhattan

Newyork

Next 40 years again nothing electric!

Why??

Where is our live??

Where is my live? #blackout pic.twitter.com/pk7YlAH8Zb — Digital Son Mars (@DijitalSon) July 14, 2019

Źródło: foxnews.com/TVN24/nczas.com