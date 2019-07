Coraz bliżej do premiery filmu ze świata Wiedźmina! Jest pierwszy trailer i masa zdjęć. Wygląda to naprawdę świetnie [VIDEO]

Coraz bliżej do premiery polskiego filmu ze świata Wiedźmina! Fanowska produkcja, której już nie można nazwać typową „niskobudżetówką” zbliża się dużymi krokami. Na YouTube wylądował właśnie kolejny trailer i trzeba przyznać, że naprawdę robi wrażenie!

„Ćwierć wieku po pogromie rivijskim (ostatnich wydarzeniach z Sagi) zostaje zaatakowane Kaer Morhen, stare siedliszcze wiedźminów z cechu Wilka. Napaści przewodzi potężny wojownik – Agaius. Parę lat później z Aretuzy, świeżo odbudowanej szkoły czarodziejek, ucieka Ornella, podejrzewana o odnalezienie legendarnej Księgi Alzura. W pościg za renegatką rusza Triss Merigold. Z pomocą ma jej przyjść stary bard Jaskier, jego bękarci syn, Julian oraz poszukujący zemsty Lambert, ostatni zabójca potworów.” – tak brzmi opis filmu stworzony przez producenta.

Główne role zagrają: Magdalena Różańska jako czarodziejka Triss Merigold i Mariusz Drężek jako wiedźmin Lambert. Poza tym w filmie zobaczymy również Zbigniewa Zamachowskiego jako podstarzałego Jaskra i plejadę mniej znanych aktorów.

Po trailerze widać, że twórcy zadbali zarówno o świetne stroje – mocno inspirowane grą CD Projekt „The Witcher” -, efekty specjalne oraz bardzo klimatyczną ścieżkę dźwiękową.

Projekt powstaje już kilka lat ponieważ producenci nie chcą aby była to zwykła produkcja fanowska lecz film stojący na poziomie kinowych produkcji. Już widać, że na pewno wygląda to lepiej niż pierwsze podejście Polaków do adaptacji książek Andrzeja Sapkowskiego, a czym więcej szczegółów dostajemy tym bardziej wygląda na to, że produkcja będzie mogła spokojnie konkurować z serialem Netflix’a.

Film będzie luźno oparty na prozie Andrzeja Sapkowskiego i autorskich pomysłach ekipy twórców, wygląd świata i postaci jest częściowo inspirowany scenerią znaną z gry komputerowej, a bard Jaskier jest grany przez tego samego aktora, który wcielił się w niego w pierwszym wiedźmińskim filmie i serialu – taki miszmasz gwarantuje bardzo wysokie stężenie wiedźmińskiego klimatu.

Reżyserem filmu jest Jakub Nurzyński, a kierownika produkcji Jan Kawecki i Patryk Szulc. Scenariusz pisało aż trzech ludzi – Dariusz Gabryelewicz, Brunon Hawryluk, Jakub Nurzyński.

