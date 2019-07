Czy to będzie nowy „kapelmajster” KOD-u? Michalik, Bodnar, Schramm, Frasyniuk, Kim, Skiba i Hołdys w politycznym teledysku rapera o bzyczącym pseudonimie [VIDEO]

Totalna paraopozycja i jej propagandyści pozazdrościli chyba Patrykowi Jakiemu występu w hiphopowym teledysku i też postanowili w jakimś wystąpić. Jest on równie żenujący co ten w którym mogliśmy zobaczyć pisowskiego europosła, a „raper” ma równie trudny do wymówienia pseudonim.

DOMINIKzZDS – tak, pseudonim wykonawcy naprawdę wygląda jakby próbował podpisać się capslockiem po czym uderzył czołem o klawiaturę – wypuścił teledysk do kawałka opartego na dość prostym założeniu.

„Raper” (w cudzysłowie ponieważ wykonanie jest tak koślawe, że artyści pokroju Quebonafide czy Taco Hemingwaya to przy nim inna galaktyka) nagrał numer, w którym wymienia różne grupy społeczne, którym co kilka wersów oznajmia, że są wolnymi ludźmi.

„To my hetero, bi i homo” – rapuje DOMINIKzZDS. Czyżby chciał być pierwszy wykonawcą tego gatunku muzycznego, który zagra na tęczowej paradzie? Z takim zaangażowaniem politycznym autor piosenki „My wolni ludzie” mógłby zastąpić lidera KOD-kapeli, który handlował kobietami i nie jest już „wolnym człowiekiem”.

Choć z tak „bzyczącą” ksywką mógłby również nagrać jakiś numer w obronie ginących pszczół, os albo komarów…

W teledysku wystąpiło sporo osób związanych z paraopozycyjną lewicą: Michalik, Bodnar, Schramm, Frasyniuk, Kim, Skiba, Hołdys… Chyba pozazdrościli Patrykowi Jakiemu występu w słabym hihopowym teledysku i znaleźli sobie artystę na podobnym poziomie.

Czy ma to być sposób na trafienie do niegłosującej młodzieży? Jeśli tak to raczej słaby bo kawałek wieje sztucznością, a w porównaniu z twórczością topowych raperów jak Quebonafide, Taco Hemingway czy Paluch to wygląda na słabą parodię.

Źródło: YouTube