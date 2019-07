Filmy porno wyświetlane w centrum Nowego Sącza. Spacerowicze kompletnie zaskoczeni. Hakerski atak na Centrum Informacji Turystycznej

Zdecydowanie nie takich obrazków spodziewali się spacerowicze, którzy podchodzili do ekranu umiejscowionego przy Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Ich oczom ukazał się popularny serwis z filmami porno.

O nocnych „pokazach filmowych” poinformował lokalny serwis sadeczanin.info, który opublikował także zdjęcia z tegoż miejsca. Według dziennikarzy, którzy mieli „przyjemność” obserwować zaistniałą sytuację, wiadomo, że na ekranach, gdzie normalnie uruchomiony powinien być portal informujący o atrakcjach turystycznych, uruchomiony był popularny serwis z treściami porno.

Nie wiadomo, jak długo spacerowicze mogli obserwować treści dla dorosłych. Praktycznie pewnym jest, że monitor musiał zostać zaatakowany przez hakera już w godzinach późno wieczornych. Musiał to zrobić zdalnie, ponieważ nie ma fizycznej możliwości zmiany adresu chociażby przez panel dotykowy.

Głupi żart, prawdopodobnie będzie miał swoje poważne konsekwencje. Sprawą już zajęli się miejscy urzędnicy, którzy natychmiast poinformowali policję o podejrzeniu włamania przez hakera.

Jak informują dziennikarze portalu sadeczanin.info, monitor choć użytkowany przez przez Urząd Miasta w Nowym Sączu, to nie jest jego własnością. Należy on do jednej z zewnętrznych firm, która wynajęła sprzęt do potrzeb Centrum Informacji Turystycznej. To właśnie na pracowników firmy padły pierwsze podejrzenia związane z nocnym „pokazem”.

Źródło: Sadeczanin.info / NCzas.com