Francja obchodzi swe święto narodowe. Policja w Paryżu gazem rozpędza protestujących [WIDEO]

Paryska policja użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić demonstrantów z ruchu „żółtych kamizelek” i innych protestujących, którzy zgromadzili się w niedzielę na Polach Elizejskich po paradzie wojskowej z okazji Dnia Bastylii.

Według telewizji BFMTV demonstranci usiłowali zbudować barykady na Polach Elizejskich z metalowych barierek, które pozostały po paradzie i podpalali kosze na śmieci.

Wcześniej źródła policyjne podały, że w pobliżu zatrzymano 152 osoby z ruchu „żółtych kamizelek”. Źródłem pewnego zamieszania była decyzja protestujących, by nie ubierać w tę niedzielę jaskrawych kamizelek, które stały się symbolem ruchu.

Do starć z policją doszło tez w innych miejscach Paryża w tym m.in. na Placu Bastylii.

Wśród osób zatrzymanych w niedzielę jest dwóch ważnych aktywistów ruchu „żółtych kamizelek” – Jerome Rodrigues i Maxime Nicolle – którym postawiono zarzuty „organizowania nielegalnej demonstracji”.

Rano, podczas parady, kilka małych grup „żółtych kamizelek” gwizdało, gdy na Polach Elizejskich pojawił się prezydent Emmanuel Macron. Wykrzykiwano w jego kierunku:”Dyktator”, „Ku..a Macron”.

