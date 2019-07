Janowski komentuje zwolnienie Kurdej-Szatan. Ostre słowa pod adresem TVP

Robert Janowski, były prowadzący „Jaka to melodia”, w ostrych słowach odniósł się do zwolnienia Barbary Kurdej-Szatan i ogólnie sytuacji w telewizji reżymowej. Kurdej-Szatan, popierająca protesty w obronie „niezależnego sądownictwa” i prawa do mordowania dzieci nienarodzonych, zaskakująco długo pracowała w TVP.

Po blisko czterech latach dobrej zmiany, trudno powiedzieć coś dobrego o reżimowej telewizji. W TVP Info propaganda jest tak toporna, że dla zdecydowanej większości kanał informacyjny jest dostarczycielem rozrywki. Z kolei w dziale rozrywki przez lata występowały różne, wątpliwej moralności, persony.

Barbara Kurdej-Szatan, już za czasów prezesury Jacka Kurskiego, prowadziła programy rozrywkowe jak np. „Dance Dance Dance”. Wcześniej Kurdej-Szatan zasłynęła między innymi wsparciem „Czarnego Protestu”, którego oficjalnym celem było zwiększenie możliwości zabijania dzieci nienarodzonych, a przynajmniej pozostanie przy status quo.

Kurdej-Szatan wzięła udział także w protestach totalnej opozycji, która stanęła w obronie „niezależnych sądów”. – Chcemy veta !!! Wolne sądy !!! #Wolność #równość #demokracja !!! – pisała na Instagramie gwiazda TVP. Aktorka i prowadząca programy telewizyjne nagrała też specjalne wideo, w którym wsparła akcję „Wolne sądy”.

Teraz po trzech latach Kurdej-Szatan wreszcie pożegnała się z TVP. Ta decyzja jednak wielu oczywiście się nie spodobała. W ostrych słowach sprawę skomentował były prowadzący program „Jaka to melodia” – Robert Janowski. Odniósł się on nie tylko do zwolnienia koleżanki po fachu, ale też ogólnej sytuacji w TVP.

– Nie dziwię się. W tej telewizji trzeba być po jednej stronie. Od jakiegoś czasu nie ma debaty publicznej i bardzo ciężko jest obronić swoje zdanie, bo stajesz się od razu wrogiem. Szkoda, bo warto ze sobą rozmawiać. Dzięki temu może byśmy się mniej kłócili, może znaleźlibyśmy z tego wyjście – mówi Janowski.

– Tak sobie myślę – jeden kraj, a dwa narody. Okropne to, co powiedziałem. Chciałbym to wymazać. Chciałbym to wymazać na zawsze z każdej głowy. Zasługujemy na to, żeby być razem. Mamy potencjał jako Polacy. Przesyłam serduszko. Basi Kurdej-Szatan też – dodaje.