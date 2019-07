Magda Gessler jak „Upadła Madonna z wielkim c…”. Gwiazda TVN wrzuciła zdjęcie jak wkłada TO do buzi! [FOTO]

Magda Gesller to prawdopodobnie najsłynniejsza polska restauratorka. „Królowa TVN” bardzo aktywnie prowadzi swojego Instagrama, a zdjęcia które na niego wrzuca często są zabawne lub szokujące. Tym razem jednak celebrytka przeszła samą siebie…

Nikt raczej nie spodziewał się po Magdzie Gessler tego, że będzie strzelać sobie ponętne focie z sugestywnie umieszczoną w ustach łyżeczką.

Tak się jednak stało. Zdjęcie przywodzi na myśl pewien obraz namalowany przez nigdy nieistniejącego malarza holenderskiego van Klompa o tytule „Upadła Madonna z wielkim cycem” (The Fallen Madonna with the Big Boobies), który powstał na potrzeby słynnego serialu „’Allo ’Allo!”.

Trudno aż uwierzyć, że pod tą toną filtrów znajduje się prowadząca programu „Kuchenne Rewolucje” bo naprawdę nie jest do siebie ani trochę podobna.

I jeszcze ta łyżeczka… Brr!

Źódło: Instagram