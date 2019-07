Magda Gessler zszokowała wszystkich w „Kuchennych Rewolucjach” TVN. Co ona na siebie założyła? [FOTO]

To był największy skandal związany z programem „Kuchenne Rewolucje” emitowanym w TVN. Teraz przypominają o nim Internauci. Magda Gessler pojawiła się na antenie w kurtce promującej komunizm. Później tłumaczyła się ze swojego zachowania, ale niezbyt udanie.

Program Magdy Gessler w TVN nastawiony jest na prowokowanie. W „Kuchennych Rewolucjach” często dochodzi do spięć i ostrych scen. W jednym odcinku Gessler jednak zdecydowanie przesadziła i Internauci do dziś nie mogą jej tego zapomnieć.

W trakcie jednego z odcinków poprzedniego sezonu programu, w którym restauracje przechodzą rewolucje, Magda Gessler pojawiła się na antenie w kurtce z sierpem i młotem. Fani słynnej restauratorki szybko zarzucili jej promowanie komunizmu.

– Powinna Pani przeprosić jak najszybciej i potępić ustrój komunistyczny za włożenie tego ubrania z symbolem komunistycznym, sierpem i młotem, to podlega karze do dwóch lat – to tylko jeden z komentarzy, który wówczas pojawił się w sieci.

Słynna restauratorka i przedstawicielka elit III RP chyba jednak nie zdawała sobie sprawy co zrobiła i bagatelizowała całą sprawę. Ciekawe czy jej zachowanie byłoby podobne, gdyby chodziło o kurtkę np. z konkretną swastyką symbolizującą innym lewicowy totalitaryzm, tj. narodowy-socjalizm.

– Nigdy ., nie bylam za żadnym systemem totalitarnym walczylam przeciwko niemu od 14 roku życia rozwieszając plakaty antyrządowe ….,, kurtka jest karykatura tego znaku to i tak byl przypadek .. bo tępo .., nie ..pozwala. I obserwować moich pleców ., symbol byl przekreślaony .,, niewAzne nikt nie miał takiej intencji .., walcze codziennie zkomuna i jej pozostałościami na talerzu tego nie słyszycie – tłumaczyła się Gessler, jak zwykle pisząc w jakimś bliżej nieznanym języku (pisownia oryginalna – red.).