Niebezpieczne znalezisko w Czarnobylu. Może być śmiercionośne

Głęboko w lesie koło Czarnobyla natknięto się na stare, zniszczone i nienadające się do użycia maszyny. Maszyny, których używano w akcji ratunkowej tuż po wybuchu reaktora jądrowego w 1986 roku. O sprawie alarmuje australijski badacz Rob Maxwell.

– Przedmioty są wysoce radioaktywne i niebezpieczne. W strefie wciąż znajduje się wiele urządzeń i maszyn, z którymi kontakt przez dłuższy czas może doprowadzić do śmierci – powiedział o znaleziskach Maxwell.

Jak dodał, najbardziej niebezpieczny jest zrywak, fragment dźwigu, którym usuwano radioaktywny grafit. Licznik Geigera wskazuje, że emituje on zdecydowanie największe promieniowanie. Do tego stopnia, że samo jego dotknięcie może spowodować śmierć.

