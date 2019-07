O. Tadeusz Rydzyk ostro krytykuje rząd PiS. „Jaka ta to dobra zmiana?”

W sobotę odbyła się XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Emerytowany biskup Frankowski wezwał do obrony rodziny, z kolei o. Tadeusz Rydzyk ostro skrytykował rząd PiS. – Jaka ta to dobra zmiana? – pytał o. Rydzyk.

Wieczorna msza na jasnogórskim szczycie zainaugurowała doroczną pielgrzymkę środowiska sympatyków toruńskiej rozgłośni – to jedno z największych pod względem liczby uczestników wydarzeń w sanktuarium. Udział w eucharystii zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Atak na Kościół staje się ostatnio coraz bardziej zmasowany – urządzają prowokacje w kościołach, serwisy internetowe próbują niszczyć obraz znanych księży – mówił bp Frankowski. – Dzieje się tak coraz częściej i w coraz innych miejscach. I wynika jeden wniosek: nadszedł czas walki. Już dłużej cofać się nie możemy i nie będziemy, musimy się bronić w sposób zorganizowany.

– Na naszą ojczyznę naciera potop; bezbożny potop demoralizacji, niszczenia małżeństw i rodzin, gorszenia dzieci, niszczenia wiary w Pana Boga; idzie na Polskę potop genderyzmu, LGBT, uczenia dewiacji już nawet przedszkolaków, idzie zalew profanacji – ocenił emerytowany biskup.

– Nie ma wątpliwości, że wpisanie tęczy LGBT w aureolę świętości Matki Bożej Częstochowskiej jest obrzydliwością, zbezczeszczeniem tego wizerunku, usiłowaniem promowania grzesznych zachowań, LGBT, zachowań homoseksualnych, ideologii gender – podkreślił.

O. Tadeusz Rydzyk krytykuje „dobrą zmianę”

– Jaka ta to dobra zmiana? Dobrze, że jest 500 plus i inne rzeczy, ale (ważny jest – red.) duch narodu (…). Owszem, jestem za tym co jest dobrego, ale nie wszystko jest dobre i ta dobra zmiana nie jest taka całkiem dobra. O ducha narodu trzeba walczyć – powiedział o. Rydzyk.

– Co mi z tego, że pokrzyczycie tutaj; to trzeba w swojej wiosce, w swoim domu, w swoim mieście organizować się mądrze, naprawdę. Teraz wybory się zbliżają; nie wiem co będzie z tymi sprawami – dodawał. O. Rydzyk mówił m.in. o atakach na księży; zachęcał wiernych do przeczytania książki pt. „Pedofilią w Kościół”.

O. Rydzyk wezwał do wycofania się Polski z tzw. konwencji stambulskiej, co postulowała Konfederacja. – Konwencja stambulska jak nie będzie odwołana (…) to to co będzie? Będą wchodzić gorzej jak nóż w masło, takie nie w lodówce. A nie odwołali tego – to Platforma wprowadziła i PSL, a ci nie odwołali – mówił duchowny.

– Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami. I o taką Polskę chodzi. Bo to jest wielki dramat – ten marksizm idzie bardzo mocno, również w Polsce – dodawał.

O. Rydzyk skrytykował też TVP za rządów Jacka Kurskiego, zarzucił telewizji publicznej emitowanie filmów uderzających w rodzinę. – W telewizji publicznej za pieniądze Polaków i katolików puszcza się filmy, które źle przedstawiają rodzinę, wzorce złe, rozwód za rozwodem, partner za partnerem, geje i inni (…) Jaka to dobra zmiana? – pytał.

Źródło: PAP/NCzas