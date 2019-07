Seria tajemniczych zdjęć Maxa Kolonki. Dziennikarz spotyka się z ważnymi politykami prawicy [FOTO]

Mariusz Max Kolonko, dziennikarz zamieszkały na stałe w USA, wrócił w ostatnim czasie do Polski. Ogłosił on powstanie swojej nowej partii Revolution. Następnie w sieci pojawiła się seria tajemniczych zdjęć ze spotkań Kolonki z ważnymi politykami prawicy.

Były korespondent TVP i TVN w USA, Mariusz Max Kolonko postanowił założyć partię polityczną, którą nazwał Revolution. To nawiązanie do ruchu, jaki powstał wśród widzów kanału MaxTV. W ostatnim czasie przyjechał do Polski, gdzie spotkał się z kilkoma osobami.

Na początek odbyło się spotkanie Kolonki z Markiem Jakubiakiem, liderem Federacji dla Rzeczypospolitej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Jakubiak startował z list Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, jednak nie zdecydował się na przedłużenie współpracy i z tajemniczych względów opuścił szeregi koalicji.

Jakubiak i Kolonko wspólnie zasiedli przy stole, by porozmawiać o współpracy. – Konstruktywna, dobra rozmowa o Polsce – krótko obwieścił ten drugi. A Jakubiak założył na palce pierścień (sygnet? kastet?) z logo nowej partii Kolonki.

Następnie odbyło się spotkanie Maxa Kolonki z Pawłem Kukizem, po którym dziennikarz opublikował wiadomość nadawaną szyfrem.

– CENTCOM #R : Należy spodziewać się ważnego komunikatu #R Revolution dot. wyborów 2019 lada dzień. Przypominam: Aktualny stan pogotowia dla Batalionów #R to: DEFCON4 https://maxtvgo.com/ https://r-us.com/ – napisał na Facebooku i Twitterze w języku polskim i angielskim Mariusz „Max” Kolonko.

Nie do końca wiadomo, o co chodzi autorowi wpisu. Domyślamy się, że chodzi o pokazanie wspólnej fotki z Pawłem Kukizem, co może sugerować koalicję lub dołączenie jednego do drugiego. Pod koniec tygodnia zdjęciem ze spotkania z Maxem Kolonko pochwalił się jeden z liderów Konfederacji – Krzysztof Bosak.

– Facebook mi przypomniał, że właśnie minęło 6 lat od kiedy redaktor @maxkolonko chwalił mój występ w programie Moniki Olejnik i nazwał mnie imieniem „Keanu”🙂 Dziesięć dni temu miałem przyjemność spotkać się z redaktorem Kolonko na kolację i osobiście podziękować za te miłe słowa – napisał na Twitterze wiceprezes Ruchu Narodowego.

O rozmowie z Maxem Kolonko Krzysztof Bosak opowiedział na antenie wRealu24. – Od początku mówiliśmy, że wyniki do wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazały, że jeśli chcemy liczyć na wejście do Sejmu, to musi być jakieś porozumienie i jedna lista na prawo od PiS. Z naszej strony od początku była otwartość na współpracę – mówił.

– Jak najbardziej porozumienie i tym razem jest możliwe. Natomiast w tym momencie żadnych w tej sprawie decyzji ani faktów nie ma. Widziałem, że niektórzy dziennikarze już donoszą plotki, ale to są wyłącznie plotki – dodawał. – Około tydzień temu spotkaliśmy się na kolację z panem Mariuszem, redaktorem Maksem Kolonko. Rozmowa była bardzo pozytywna i sympatyczna, ale nie redukująca pewnych różnic między nami.

– Mariusz Max Kolonko ma swój pomysł pod nazwą „R”, my natomiast mamy projekt pod nazwą „Konfederacja” i w rozwijaniu jej upatrujemy naszych nadziei politycznych – podkreślił.