To nie żart! Marcin Najman chce walczyć na gołe pięści. Znalazł już przeciwnika

Było „wielkie odejście” teraz jednak zapowiada się „wielki powrót”. Marcin „El Testosteron” Najman nie chce odwieszać rękawic na kołek i zapowiada, że już niedługo powróci do sportów walki. Tym razem jednak rezygnuje z boksu na rzecz … walki na gołe pięści.

Wszystko wskazuje na to, ze rywala wczoraj poznałem , jak również formułe najbliższej walki (to ma być czysta esencja sportów walki) . Rekawice ? Też uważam , ze nie będą potrzebne . Na początku historii boksu walczono przecież na gole pieści …

Dopóki jednak nie będzie to sformalizowane , musze zachować to wszystko dla siebie .

Pozdrowienia dla Was – napisał na facebooku były pięściarz.

Wpis Marcina Najmana natychmiast wywołał dużą falę spekulacji dotyczących przeciwnika, który wyjdzie z nim do ringu w tej jakże brutalnej formule. Sam zainteresowany nie podał nazwiska, jednak eksperci są niemal pewni, że na przeciwko Najmana zobaczymy Pawła „Trybsona” Trybałę. Będzie to rewanż obu panów za walkę w formule MMA na gali organizacji FFF. Wówczas to Trybson potrzebował zaledwie kilka sekund, aby powalić Najmana i zakończyć walkę uderzeniami w parterze.

Ciekawa jest również formuła w której ma dojść do pojedynku. Walki na gołe pięści w Europie oraz Stanach Zjednoczonych zyskują bardzo mocno na popularności. Brutalność i ogromna ilość krwi przyciąga widzów żądnych wrażeń jeszcze mocniejszych, niż te znane z pojedynków mieszanych sztuk walki.

Źródło: Facebook.com/Marcin-Najman / NCzas.com