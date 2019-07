Trasa przejazdu i przejścia ojca zaginionego Dawida Żukowskiego jest znana co do minuty

Trasę przejazdu i przejścia ojca Dawida znamy co do minuty. Akcję poszukiwań prowadzimy w miejscach, gdzie najbardziej prawdopodobne jest, że Dawid mógł opuścić pojazd – powiedział w niedzielę rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak.

Rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak pytany o to, czy policja podejrzewa, gdzie szukać śladów Dawida – czy koło Grodziska czy bliżej Warszawy, odpowiedział, że trasę – zarówno przejazdu, jak i przejścia ojca Dawida – policja zna dokładnie.

„Mamy to w rozbiciu dosłownie na minuty. Dlatego te miejsca, w których prowadzimy działania, nie są przypadkowe. To są miejsca, gdzie najbardziej prawdopodobne jest, że Dawid mógł opuścić pojazd” – powiedział Marczak. Wyjaśnił, że te miejsca są wyznaczone bardzo szczegółowo, objęte są nadzorem, podzielone na sektory i szczegółowo sprawdzane.

Wyjaśnił, że drużyny przeszukujące teren mają ze sobą GPS-y. „Widzimy dokładnie w naszych systemach teren, który został sprawdzony. Mamy gwarancję, że nic nie zostało w danym miejscu pominięte” – zapewnił.

Powiedział, że do tej pory przy wykorzystaniu sprzętu GPS sprawdzono już ponad 3 tys. hektarów. Dodał, że gdyby doliczyć obszary przeszukane przez policjantów pionów kryminalnych, „to śmiało możemy mówić, że to już jest 4 tys. hektarów”. Dodał jednak, że jest jeszcze „kilkaset hektarów do sprawdzenia”. Nie chciał powiedzieć, kiedy dokładnie skończą się działania.

Marczak dodał, że policja wykorzystuje w poszukiwaniu dziecka wszelkie dostępne jej metody. Wymienił, że oprócz przeczesywania terenu, policja wykorzystuje nowoczesne technologie, analizuje dane z telefonów, przygotowuje szczegółowe analizy kryminalistyczne. „Nie o wszystkim możemy mówić” – zaznaczył. (PAP)