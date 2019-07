Zderzenie kultur! Wiktoria Gąsiewska prawie nago w kawiarni, obsługuje ją Muzułmanka w burce [FOTO]

Wiktoria Gąsiewska ma wakacje ale nie zaniedbuje swojego Instagrama. Wrzuciła zdjęcie z wizyty w kawiarni, które obrazuje prawdziwe zderzenie kultur europejskiej i islamskiej.

Wiktoria Gąsiewska wrzuciła na Insta zdjęcie wakacyjnej wizyty w kawiarni. Niby nic ale jednak fotografii udało się nieźle namieszać w Internecie.

Chodzi o dwie rzeczy: Po pierwsze Gąsiewska na zdjęciu jest mocno roznegliżowana, a po drugie obsługuje ją Muzułmanka w burce. To prawdziwe zderzenie kultur.

Co mogła pomyśleć sobie dziewczyna, która musi zakrywać się od stóp do głów gdy zobaczyła, że do kawiarni wchodzi prawie rozebrana aktorka?

Niektórzy obserwujący Instagrama gwiazdy zarzucali Gąsiewskiej, że to nieodpowiedni strój do kawiarni czy restauracji, nawet jeśli ta znajduje się blisko plaży.

Źródło: Instagram