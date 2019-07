Znana youtuberka zginęła na miejscu. Jeździła elektryczną hulajnogą po stolicy [VIDEO]

Elektryczne hulajnogi są coraz popularniejsze. Pomimo tego, że kształtem przypominają tradycyjne, używane głównie przez dzieci to rozpędzają się niczym motorowery co prowadzi do wypadków. W Polsce pojawia się dużo doniesień o złamaniach i zwichnięciach spowodowanych szaloną jazdą. W Londynie wypadek na elektrycznej hulajnodze skończył się tragicznie dla znanej youtuberki.

Nie żyje Emily Hartridge, 35-letnia youtuberka i prezenterka telewizyjna. Kobieta jeździła po stolicy Wielkiej Brytanii na elektrycznej hulajnodze i miała wypadek – zderzyła się z pędzącą ciężarówką. Zginęła na miejscu.

O jej śmierci fani dowiedzieli się od osoby obsługującej jej media społecznościowe:

„To straszna rzecz do przekazania na Instagramie, ale wiemy, że wielu was spodziewało się dzisiaj zobaczyć Emily i to jest jedyny sposób, by się z wami wszystkimi skontaktować. Emily uczestniczyła wczoraj w wypadku i odeszła. Wszyscy ją kochaliśmy i nigdy jej nie zapomnimy” – można wciąż przeczytać na Instagramie gwiazdy.

Jest to pierwszy brytyjski wypadek ze skutkiem śmiertelnym na elektrycznej hulajnodze.

Ostatni film zamieszczony przez kobietę na portalu YouTube nazywał się „10 powodów żeby poderwać młodszego faceta” i był związany z tym, że youtuberka sama związała się z 8 lat młodszym od siebie chłopakiem.

To jej ostatnie wideo:

Źródło: TVN24, The Guardian, Instagram, YouTube