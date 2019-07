Zuckerberg wprost przyznaje się do cenzury! „Zablokowaliśmy reklamy pro-life w czasie referendum w Irlandii”

Szef Facebooka Mark Zuckerberg wypowiadając się na temat regulacji prawnych i ich stosunku do Facebooka przyznał, że w okresie przed referendum aborcyjnym w Irlandii, serwis zbanował reklamy amerykańskich środowisk pro-life.

Zuckerberg oświadczył blokada treści antyaborcyjnych nie była wymuszona regulacjami prawnymi i ani postulatami irlandzkiego rządu – to była samodzielna decyzja władz portalu.

Fragment wypowiedzi Zuckerberga udostępniła działaczka pro-life, Lila Rose.

FB CEO @MarkZuckerburg blocked pro-life ads ahead of Ireland's abortion vote

FB COO @sherylsandberg donated $2M to Planned Parenthood

Twitter CEO @Jack banned my & @LiveAction’s pro-life ads, allows @PPFA ads, & says legal protections for preborn babies are “bad for business” pic.twitter.com/ZkrLoY9H2b

— Lila Rose (@LilaGraceRose) 8 lipca 2019