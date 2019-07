Dramat skoczków spadochronowych. Zginęli w katastrofie samolotu [VIDEO]

Ośmiu skoczków spadochronowych i pilot zginęli w katastrofie samolotu w Szwecji. Przyczyny wypadku bada komisja.

Wszystkie ofiary znajdowały się na pokładzie jednosilnikowego samolotu Gippsland GA-8 Airvan przystosowanego do przewozu i zrzutu skoczków spadochronowych.

Samolot wystartował o godzinie 13:30 z lotniska w Umeå, a problemy rozpoczęły się wkrótce po starcie w trakcie wznoszenia.

Przed wypadkiem świadkowie słyszeli nienaturalnie wysoki dźwięk silnika. Samolot wszedł w stromy korkociąg i uderzył w ziemię na wyspie Storsand na rzece Umeå zaledwie 2 km od lotniska.

Służby ratownicze, które przybyły na miejsce zdarzenia stwierdziły, że nikt ze znajdujących się na pokładzie 9 osób nie przeżył wypadku.

Sweden plane crash: Nine dead as aircraft carrying skydivers crashes into the river – See Details: https://t.co/Lnq6GXTyXm#crash #planecrash #sweden #Swedenplanecrash pic.twitter.com/hv6wcKRNiA

— Fighter jets World (@FJW_Aviation) 14 lipca 2019