Gwałtowne protesty w Hongkongu. Kilkadziesiąt osób hospitalizowano, wielu rannych policjantów

Pomimo rezygnacji władz Hongkongu z ustawy pozwalającej na sądzenie obywateli tej enklawy w Chinach kontynentalnych, protesty byłej brytyjskiej kolonii trwają nadal, a nawet przybierają gwałtowny charakter.

Nowa noc starć w Hongkongu pomiędzy policją a prodemokratycznymi manifestantami miała szczególnie gwałtowny charakter. Po szarży policji ludzie chronili się w centrum handlowym. Z jednej strony w ruch poszły pałki, z drugiej – głównie parasolki.

38 osób musiano hospitalizować rannych zostało 10 policjantów, co świadczy, że parasolki w takich starciach też są groźną bronią. Policja zatrzymała kilkanaście osób. Dwie osoby cywilne były jednak w stanie krytycznym.

Inside Shatin New Town Plaza tonight.

Note : Although such chaos was caused by police in the mall, not one window was broken, not one shop looted by any protester. Some ppl even cleaned up the place afterwards.

Photos by @MPWeekly #HongKong pic.twitter.com/F7J224ZCHD

— Denise Ho (HOCC) (@hoccgoomusic) July 14, 2019