Iza Miko, Natalie Portman czy Angelina Jolie – co łączy ze sobą wszystkie te kobiety? Jak NAPRAWDĘ nazywają się te aktorki

Chwytliwe, wpadające w ucho nazwisko może nie zapewni sukcesu ale na pewno pomoże w jego osiągnięciu. Iza Miko, Natalie Portman czy Angelina Jolie – te aktorki doskonale o tym wiedzą. Dziś już mało kto pamięta jak naprawdę nazywają się niektózy celebryci.

Gdy czytamy w kolorowych pisemkach nazwiska niektórych gwiazd to odnosimy wrażenie, że idealnie pasują one do roli celebrytów pełnionej przez ich właścicieli. Tak jakby zostały wykreowane specjalnie pod blask fleszy, i – choć dla wielu może być to zaskoczeniem – w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest.

Kto tak naprawdę nazywa się inaczej niż sądzą fani?

Natalie Portman – Żydówka z anglosaskim nazwiskiem?

Hershlag – to prawdziwe nazwisko aktorki znanej jako Natalie Portman. Gwiazda jest Żydówką i jej oryginalne nazwisko na pierwszy „rzut ucha” brzmi żydowsko. Trudno je jednak wymówić więc aktorka zmieniła je na bardziej anglosaskie.

Iza Miko, ta dziewczyna woli krótsze

Iza Miko uczyła się w Instytucie Lee Strasberga w Nowym Jorku i planowała międzynarodową karierę. Niestety jako Izabela Mikołajczak nie przeszła by przez usta żadnemu amerykańskiemu reżyserowi. Dlatego postanowiła obciąć sobie trochę sylab.

Angelina Jolie bez nazwiska

To dość głośna historia ale może nie wszyscy ją znają. Angelina Jolie to tak naprawdę Angelina Voight co wcale nie oznacza, że człon „Jolie” został zmyślony. Aktorka nie chcąc być kojarzona z nazwiskiem ojca przedstawia się tylko swoim pierwszym i drugim imieniem.

Freddie Mercury czyli tanzański gej z rozbuchanym ego

Po premierze kinowej głośnego „Bohemian Rapsody” nie jest to już żadną wielką tajemnicą, że lider „Qeen” tak naprawdę nazywał się Farrokh Bulsara. Ze względu na swoje rozbuchane ego zmienił zarówno imię jak i nazwisko.

Elton John, kolejny gej, który wstydzi się prawdziwego nazwiska

Homoseksualny szlachic aby stać się rozpoznawalnym na całym świecie ekscentrycznym wokalistą i pianistą nazwał się Eltonem Johnem. Najwyraźniej stwierdził, że nie ma szans na karierę z oryginalnym imieniem i nazwiskiem, a brzmiało ono… Reginald Dwight.

Olivia Wilde to płonący kogut albo ognisty…

Akurat tej zmianie nazwiska trudno się dziwić. Prawdziwe nazwisko aktorki grającej „13stkę” w serialu „Doktor House” brzmiało… Cockburn. Ci którzy znają angielski będą potrafili zrozumieć tę decyzję.

Bruno Mars i kolejna planeta w nazwisku

Te bożyszcze młodego pokolenia tak naprawdę nazywa się Peter Gene Hernandez. Wziął jednak przykład z Freddiego Mercurego i zmienił imię i nazwisko wybierając na te drugie planetę. Teraz nazywa się Bruno Mars.

Oczywiście istnieje jeszcze wielu celebrytów, którzy są bardziej rozpoznawalni pod pseudonimami jednak w przypadku takich osób jak Doda, Quebonafide czy Taco Hemingway nikt raczej nie sądzi, że nazywają się tak naprawdę.

