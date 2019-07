Jakubiak mocno o próbie zniszczenia naszej cywilizacji i promowaniu LGBT! „To na wymioty się zbiera”

Marek Jakubiak był gościem w programie „Gorące Pytanie” Doroty Łosiewicz. Tam rozmawiano na temat: Czy firmy powinny promować środowiska LGBT. Prezes Federacji dla Rzeczpospolitej ostro powiedział wprost! „Oni nie są wzorem do naśladowania. Z jednego prostego powodu – z tego dzieci nie będzie.”

Marek Jakubiak na swoim koncie na Facebooku udostępnił nagranie, gdzie mówi co i jak trzeba zrobić z tą szkodliwą dla Polski propagandą.

„Po tych urywkach puszczonych pozbierać się nie mogę do tego momentu. Przecież czasami to na wymioty się zbiera. Polska jest jednym z niewielu krajów Europy Zachodniej, która jest narodem normalnym i my chcemy normalności!” – zaczyna Jakubiak.

„Nie chcemy po prostu afiszowania się z tego rodzaju poglądami. Mi do głowy nawet nie przychodzi by się pytać czy ktoś jest homoseksualistą czy nie, bo to nie jest moja sprawa. Ale jak się zachowuje na ulicach jak się zachowują Panowie na tych zdjęciach to oni nie są wzorem do naśladowania. Z jednego prostego powodu – z tego dzieci nie będzie” – kontynuuje poseł.

„Jeżeli sytuacja jest taka, że bezproduktywna cywilizacja nie wiedzieć czego, chce opanować świat poprzez własną ideologię, to oznacza, że nasza cywilizacja chyli się ku upadkowi. Dlatego, że nie ma prokreacji – czyli nie am następstw pokoleń. I trzeba z tego zdać sobie sprawę” – dodaje lider FdR.

„Na szczęście mówimy o marginalnym lecz krzykliwym środowisku. Dlatego, że są to ludzie wykształceni, to są ludzie bogaci. To już im się w głowach przewraca i tyle. Natomiast prawdę powiedziawszy, my za wszelką cenę musimy propagować: po pierwsze rodzinę, po drugie tradycję, po trzecie konserwatyzm” – podsumowuje prezes Federacji dla Rzeczpospolitej.

Źródło: wPolsce.pl