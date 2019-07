Potworny wypadek na S8! Samochody rozbiły się jak plastikowe zabawki [VIDEO]

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło na drodze S8. Do wypadku doszło 12 lipca, ale dopiero teraz do sieci trafiło wideo, na którym widać wypadek i dramatyczne dachowanie. Po raz kolejny brawura, prawie nie doprowadziła do tragedii.

To nagranie ku przestrodze dla innych kierowców opublikował kanał na YouTube „STOP CHAM”. Widzimy na nim jak bezpieczny odstęp pomiędzy samochodami podczas jazdy wiele znaczy.

Na drodze S8 (Warszawa-Białystok, węzeł Trojany) 12 lipca 2019 roku doszło do zderzenia i dachowania jak w filmach akcji.

Internauci w komentarzach pod wideo zwracają również uwagę, że codziennie widzą podobnych kierowców, którzy „zap*erdalają 120 metr od siebie i gadają przez telefony”.

Oto ciekawsze komentarze.

„Jazda zderzak w zderzak, to polski sport narodowy…” – pisze jeden,

„Ludzie jeżdżą jak bezmyślne kutabaniarze” – dodaje kolejny.

„I tak Janusz będzie Ci siedział na zderzaku. A jak zrobisz odstęp, to się wpierdoli. Bo będzie sekundę szybciej.” – twierdzi następny.

Źródło: YouTube: STOP CHAM