Prawo i Sprawiedliwość zawładnęło polską modą! Kolejna firma odzieżowa robi TO. Tym razem z Kaczyńskim i Rydzykiem! [FOTO]

Niedawno pisaliśmy o firmie odzieżowej, która wypuściła koszulki z wizerunkiem Beaty Szydło nazwane „Beata Lisa”. Najwyraźniej jest popyt na twarze polityków PiS-u na t-shirtach, bo już kolejna firma postanowiła uderzyć w ten ton. Tym razem sięgnęli po samego Jarosława Kaczyńskiego i Tadeusza Rydzyka.

Koszulki nazywają się „Polaco Prima Sort”, a ich autorami są „Mefedronowi_kowboje”. Dostępne są na stronie „CupSell”.

Opis produktu jest bardzo humorystyczny i pomimo tego, że większa część nie jest po polsku to można „wyłapać” główny przekaz:

„POLACO PRIMA SORT – LEGENDARNY T SHIRT POWRACA !

” Quando Baron di kartelo Polnos returo di Varsavie, proklamato ne dobra zmiana ino respublica di ludo pokochało macho pikuti. Ono bulito monte palacos, muzeos en pomnikos. Private lubos rodeo en kotos. Exporto polaco amfas das posypos do nosa. Socjalisto poloitykos rozdalos 500 polo for łebas. Zginejros da zamachos una aeromajino si 1994.”

„DEA vs Presidente”Ricardo Riviera, Miami (c) 1984

KUPUJCIE ZANIM ZDELEGALIZUJĄ PATRIOTYZM !!!”

Autorzy zapewniają, że koszulki są szyte w Polsce z polskich materiałów także ich zakup jest wsparciem lokalnego rynku i drobnych przedsiębiorców.

Na przedzie koszulki widnieją: Jarosław Kaczyński stylizowany na bossa latynoskiej mafii oraz o. Tadeusz Rydzyk z pistoletem.

Na odwrocie zobaczymy słynny pomnik Chrystusa ze Świebodzina na tle polskiego godła – wszystko stylizowane na podobieństwo sowieckich herbów.

Koszulka kosztuje 126 złotych.

Źródło: Cupsell