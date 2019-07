Szokujące! Morderca 10-letniej Kristiny stawia żądania służbie więziennej. Lista jest długa i roszczeniowa

To nie żart, a smutna rzeczywistość. Jak informują dziennikarze będący w kontakcie z funkcjonariuszami służby więziennej w Wołowie, Jakub A. stawia kolejne żądania. Lista przywilejów, które chce otrzymać staje się coraz dłuższa.

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że morderca 10-letniej Kristiny jest jednym z najbardziej chronionych więźniów w zakładzie karnym. Jego cela jest stale monitorowana, jakiekolwiek wyjścia odbywają się przy zwiększonych asystach i w kompletnym odizolowaniu od innych więźniów.

Jak się okazuje mężczyzna nie widzi jednak problemu w tym, aby żądać od służby więziennej szczególnego traktowania w kontekście przywilejów.

Jak podkreślają dziennikarze, którzy dotarli do znajomych Jakuba A., jest on określany jako osoba „grzeczna, ale bardzo roszczeniowa”. Widać to chociażby po jego kolejnych prośbach wysyłanych do szefostwa zakładu karnego. Jedną z podstawowych jest zdjęcie z niego tzw. „enki” czyli statusu więźnia wyjątkowo niebezpiecznego.

To oczywiście nie wszystko, na liście znalazły się również dużo bardziej absurdalne żądania. Wspomnieć można chociażby sugestię by przeniesiono go do innej celi, gdzie aktualnie wyrok odsiaduje jego kolega. Oprócz tego Jakub A. chce mieć dostęp do telewizora z dużym wyborem kanałów telewizyjnych oraz codziennie dostarczaną, świeżą prasę.

Jak dotąd zakład karny nie udzielił informacji o jakichkolwiek spełnionych prośbach. Można się jednak domyślać, że funkcjonariusze nie zgodzą się na specjalne traktowanie mordercy 10-letniej Kristiny.

Źródło: Wp.pl / NCzas.com