Wyrzucą ministra edukacji? Wszystko przez to, iż mówi że homoseksualizm można leczyć

Lobby LGTB atakuje ministra, który wyraził wiarę w skuteczność tzw. „terapii konwersji” wobec homoseksualistów. Chodzi o izraelskiego ministra edukacji Rafiego Peretza. Teraz mnożą się wezwania do jego dymisji.

Po jego wypowiedzi z 13 lipca na ulice Tel Awiwu wyszło kilkaset osób ze środowiska LGTB. Twierdzili oni, że Peretz nie może być ministrem edukacji, bo „prowadzi nas do Ciemnogrodu”.

Peretz jest rabinem (kapelanem wojskowym) i politykiem – przewodniczącym Żydowskiego Domu i liderem Unii Partii Prawicowych. Jego pozycja w koalicji rządzącej jest więc dość mocna, ale wynik starcia z lobby LGTB może się okazać ciekawy.

Israel's newly appointed Minister of Education, former chief rabbi of the Israeli army and leader of a bloc of ultra right-wing religious parties Rafi Peretz said at a Cabinet meeting on July 1

that the rate of intermarriage among U.S. Jews is "like a second Holocaust,"l pic.twitter.com/YkN6JBnltQ

— Batool Hassan (@BatoolH37628186) July 15, 2019