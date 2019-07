Ataki na kościoły we Francji to codzienność. Ich ilość wzrosła czterokrotnie

Francja zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich o największej liczbie aktów antychrześcijańskich. W latach 2008–2019 czterokrotnie wzrosła tam liczba ataków na kościoły, cmentarze i inne miejsca kultu – podaje portal Polonia Christiana.

Od stycznie do marca doszło do 228 aktów chrystianofobii i są dane francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oznacza to statystycznie odnotowywanie 2,5 takich działań dziennie.

Liczba ataków głównie przeciw katolicyzmowi, znacznie przewyższa podobne działania na ogół „nieznanych sprawców” wobec judaizmu (wzrost o 74 proc.) i islamu.

Do takich zdarzeń dochodzi w całej Francji, zarówno w wielkich miastach, jak i w małych wioskach. O ile jednak o atakach na chrześcijaństwo mówi się niewiele, to inne religie mogą liczyć znaczną mediatyzację takich aktów.

Wg „Avenir de la Culture” takie działania pobudza utrata społecznego poczucia sacrum, czy spadek autorytetu Kościoła. Trudno też nie zauważyć wpływu coraz bardziej wojującego laicyzmu pastwa, sekularyzacji i jawnej wrogości pewnych grup i organizacji wobec chrześcijaństwa.

Źródło: PCh24