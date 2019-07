Awantura w kabinie pilotów. Brzmiało naprawdę groźnie! „Po ch** to żeś przekręcił?!” [VIDEO]

Przez przypadkowe nierozłączenie transmisji wszyscy mogli usłyszeć ostrą wymianę zdań pilotów samolotu linii Enter Air podróżującego z Katowic do Antalyi w Turcji.

„Nie no, ku**a, co ty mi tu robisz! VNAV był? 100! Po ch** to żeś przekręcił? 100 ustaw. LNAV, VNAV ustaw. Zgadza się? No. 3000 Bug up speed i ku**a 3000 też nie było” – takie słowa skierował kapitan do drugiego pilota.

Osoby komentujące nagranie dostępne na YouTubie bardzo różnie oceniają postępowanie bardziej doświadczonego pilota względem młodszego kolegi.

„To tylko potwierdza moje fatalne zdanie o linii Enter Air…

Personel zdaje sie byc znerwicowany. Ciagle opoznienia lotow (Maj 2019).

Na lataniu sie nie znam. Kapitan zdecydowany jednak nerwowy, choleryk, impulsywny… Przemeczony?” – napisał jeden z komentujących oceniając zachowanie kapitana bardzo negatywnie.

„Na ironię losu zakrawa fakt, że „doświadczony” kapitan sam zachowuje się jak nowicjusz – blokuje częstotliwość na wciśniętym na nadawaniu. Ciekawe jakby się poczuł, gdyby po tej jego wypowiedzi dostał od kontrolera taką oto informację:

– Nie no k**wa, co robisz ? Częstotliwość k**wa blokujesz ? Po ch** żeś „nadawanie” wcisnął ?!?” – napisał ktoś inny.

Są tez tacy, którym takie „ostre wychowanie” nowicjuszy się podoba.

„Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, znają się chłopaki, jak to w pracy” – napisał jeden z użytkowników oceniając to zachowanie jako zupełnie normalne.

„dość kulturalna zj*bka, kilkla wulgaryzmów jest ale w spokojnym tonie. widać że drugi mu odpowiada na pytania-jest komunikacja a nie opi**lający monolog kapitana. myślę że nie takie rzeczy dzieją się w kokpicie.” – ocenił pozytywnie jeszcze ktoś.

Każdy może przesłuchać nagranie i wyrobić sobie zdanie, należy przy tym pamiętać, że w rękach pilotów spoczywa odpowiedzialność za życie pasażerów.

