Co on miał w głowie, że przemycał kokainę na… głowie, czyli do czego może służyć peruka?

Na lotnisku w Barcelonie hiszpańskie służby celne zatrzymały Kolumbijczyka, który przemycał pół kilograma kokainy. Rzecz byłaby właściwie codziennością, gdyby nie sposób jej ukrycia. Pasażer z Bogoty ukrył pakunek z narkotykiem pod… peruką.

Kolumbijczyk zwrócił na siebie uwagę celników i policji „stanem stresu i nieproporcjonalną wielkością peruki, którą miał na głowie”. Nasadził sobie jeszcze na nią kapelusz, co wyglądało już zupełnie groteskowo.

World's worst comb over? Man arrested at Barcelona airport in bald plot to smuggle half a kilo of cocaine into Spain hidden under his wig. pic.twitter.com/y6pdAMAexP — Sam Edwards (@SamShepEdwards) July 16, 2019

Po kontroli osobistej, celnicy wydobyli spod peruki pakunek zawierający 503 gramy kokainy o wartości rynkowej ponad 30 000 euro. Kolumbijczyka przekazano w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Colombian caught in Spain with cocaine under toupee: A Colombian man was detained at Barcelona's international airport after half a kilo of cocaine was found hidden under an over-sized toupee, Spanish police said on Tuesday. https://t.co/7i1x2h6zUS pic.twitter.com/Lfzm5hlBuW — Jack (@321_DRIVER) July 16, 2019

Hiszpania jest częstym miejsce tranzytu narkotyków z Ameryki Łacińskiej. Znajdowane są zarówno w przesyłkach, jak i u pasażerów regularnych lotów z tego kierunku. Pomysłowość niektórych „tragarzy” nie ma granic. W ostatnich latach hiszpańskie służby znalazły np. kokainę w transporcie ananasów, w wózku inwalidzkim, w implantach piersi, czy w gipsie mężczyzny ze złamaną nogą.

W przypadku zatrzymanego Kolumbijczyka mógł się zainspirować przywódcą Korei Północnej?

Does this help explain Kim Jong Un’s hair?

A Colombian man was detained this week at Barcelona’s international airport when crack security guards spotted a half-kilo of cocaine tucked under his over-sized toupee. pic.twitter.com/PgXAN9ZW09 — Bagender (@Bagender) July 16, 2019

Źródło: Le Figaro/ AFP