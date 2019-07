Jarosław Bieniuk i jego była narzeczona znowu są razem? „Ja go nie skreśliłam”

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska rozstali się półtora roku temu. Ostatnio jednak są oni często widywani na ulicach Trójmiasta. Czy para znowu jest razem?

Jarosław Bieniuk potrzebuje teraz wsparcia ze strony bliskich. Kiedy to otrząsnął się już nieco po śmierci Anny Przybylskiej, jedna z modelek oskarżyła go o brutalny gwałt, w związku z czym rozpoczęło się śledztwo.

Z ustaleń śledczych wynika, że do gwałtu nie doszło. Niemniej jednak sytuacja ta nie jest przyjemna dla Bieniuka. Może on jednak liczyć na wsparcie swojej byłej partnerki Martyny Gliwińskiej.

– Jestem przy Jarku i będę zawsze, bo tak postępują prawdziwi przyjaciele. Przez trzy lata trwania naszego związku bardzo zżyłam się z jego dziećmi, a one ze mną. Nie mogę ich teraz tak zostawić – mówi Gliwińska.

Prywatnie Martyna jest znaną projektantką wnętrz. Z całą pewności nie narzeka na nadmiar wolnego czasu, ale znajduje sporo chwil, by wspierać Bieniuka.

– Jestem wobec Jarka szczera, a on zdaje sobie sprawę z tego, że musi otaczać się ludźmi, którzy chcą jego dobra. Miło mi, że zalicza mnie do tego grona i zrobię wszystko co w mojej mocy, by pomóc mu odzyskać spokój. Nikt z państwa nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo on to wszystko przeżył, jak cierpią jego dzieci. To zdarzenie odmieniło go i może dzięki temu dziś rozumiemy się bez słów i zawsze miło spędzamy czas. Ja go nie skreśliłam, a dla dzieci zawsze będzie ukochanym tatą – wyznała.

