Dominik Tarczyński poszedł zjeść coś z partnerką na mieście. Rozłożył się przy stoliku jak panisko i położył buty na sąsiednie krzesło [FOTO]

Polscy politycy z wysoką kulturą osobista raczej się nie kojarzą, ale Dominik Tarczyński przeszedł samego siebie. Czekając na jedzenie na mieście rozłożył się przy stoliku jak panisko i położył buty na sąsiednie krzesło

„Jakbym podszedł i wypier… w ten pusty dzban to by nie było co zbierać. Może jeszcze Jana z Marysią do wachlowania?” – skomentował brak kultury jeden z internautów.

Dominik Tarczyński jest posłem z ramienia obozu rządzącego ale zachował się bardziej kloszard okupujący ławką w parku lub inny element ze społecznych nizin.

Politycy powinni, chociaż w kwestiach kultury, być wzorami do naśladowania tak, żeby nam Polakom nie było za nich wstyd – są przecież naszą wizytówką.

Tymczasem nasi politycy to ludzie zachowujący się jak najgorszy margines, pokazały to taśmy od „Sowy i Przyjaciół”, i pokazał to teraz poseł Tarczyński.

Naprawdę wstyd!

Źródło: FB