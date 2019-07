Michał Koterski obnaży sekrety Kuby Wojewódzkiego? Zamierza wydać książkę o królu TVN

Popularny aktor Michał Koterski zasugerował w internecie, że pisze książkę o Kubie Wojewódzkim. Przed laty był on znanym skandalistą, dziś z kolei kreuje się jako przykładny mąż i ojciec. Czy teraz rozpęta kolejny skandal?

– Przyszedł czas na nowy rozdział. Co wy na to żeby tak napisać książkę o swoim życiu? To nie będą łatwe historie – napisał w mediach społecznościowych Koterski.

Gdy jeden z internautów napisał, że jest on jeszcze zbyt młody na tego typu podsumowanie, Koterski odpowiedział: To – Zależy, kto jakie miał życie… Niektórym włosy dęba staną.

Koterski obiecał także, iż nie zapomni opisać wątku swej znajomości z Kubą Wojewódzkim.

Źródło: Instagram